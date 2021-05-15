Альпинистам в горах Туркестанской области повстречался тяньшаньский белокоготный медведь.

Свое восхождение альпинисты делали в честь весенней Олимпиады, покорить мужчины решили пик «Медвежка». Косолапый встретился им по пути. Альпинисты говорят, к таким встречам они готовы, и всегда знают как себя вести.

«Страшно не было, если бы он был с медвежонком то другое дело, так что нас было семеро, никто не испугался, ну и разделяло 50-70 метров он остановился и влево начал поворачивать, а если зверь побежит то он уже побежит», — говорит Руслан ОВЧИННИКОВ, альпинист.

Тяньшанский бурый медведь один из самых малочисленных подвидов бурого медведя. Обитает в горах Тянь-Шаня и Памира. Вес таких косолапых может достигать 300 килограмм. Отличительной особенностью тяньшаньского бурого медведя являются когти на лапах желтого, почти белого цвета, за что ему дали второе название белокоготный. Численность тяньшаньских бурых медведей около 5 тыс. особей. Примерно 1000 голов обитают в Казахстане.