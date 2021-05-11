Из небольшой клиники в крупный медицинский центр.

В Шымкенте открылся центр гастроэнтерологии и диетологии — «GastroMed». Это первый медицинский центр в городе и области, специализирующийся на заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Теперь пациенты наряду с консультацией врачей смогут пройти в центре все необходимые обследования.

«Теперь у нас можно будет пройти все необходимые исследования для пациента, помимо УЗИ всех органов у нас есть эластометрия печени — фиброскан, также мы проводим эндоскопическое обследование желудка, видеоколоноскопию, это обследование кишечника. Специалисты гастроэнтерологи, диетолог, проктолог, оказывают лечение на амбулаторном уровне. У врача проктолога проводятся мелкие операции прямой кишки. Пациенты могут получить весь перечень обследований и анализов», — говорит Ляззат СЫЗДЫКОВА, врач гастроэнтеролог.

Салтанат Абдраимова в день открытия «GastroMed» решила проверить свое здоровье. Говорит, в клинике работают профессионалы своего дела.

«Каждый год я прохожу плановое обследование и сегодня я решила доверить свое здоровье клинике «GastroMed», так как у них профессиональные и опытные доктора. Сегодня у них открытие, желаю процветания и успехов и конечно же здоровья», — говорит Салтанат АБДРАИМОВА, жительница г.Шымкента.

Медицинский центр «GastroMed» собрал профессионалов своего дела — у каждого врача клиники за спиной не менее 10 лет опыта работы. Специалисты помогут при заболеваниях желудка, кишечника, печени и желчного пузыря.

«Здесь представлено оборудование которое позволит оказать помощь людям с заболеваниями ЖКТ, пациент решит все свои проблемы, придя в этот центр. Но это второстепенное, самое главное, — это специалисты, которые здесь будут работать и хочу сказать что в целом в ЮКО и Шымкенте одни из самых сильных гастроэнтерологов в стране и многие из лучших будут работать в этом центе», — говорит Александр НЕРСЕСОВ, заведующий кафедрой гастроэнтерологии казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

Медицинский центр «GastroMed» расположен по адресу: улица Колхозная 16, напротив магазина цветов «Акация». Записаться на приём к врачу можно по телефону, указанному на ваших экранах.

Записаться на прием можно по телефону 8 (701) 092-33-53

Адрес: улица Колхозная, 16