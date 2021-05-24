Спортсмены во главе с главным тренером М. Ковалевым впервые по количеству очков переиграли гребцов Карагандинской области.

Для воспитанников Туркестанской областной детско-юношеской спортивной школы по подготовке олимпийского резерва по водным видам спорта это соревнование стало триумфальным.

Команда завоевала 11 медалей. В частности, в копилке туркестанцев 3 — золота, 5 – серебряных и 2-бронзы. В итоговом зачете Туркестанская область заняла 1 место, набрав 485 очков, 2-ое место завоевали спортсмены Карагандинской области — 428 баллов и 3-е место Нур-Султан — 393 балла.