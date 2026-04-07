В Туркестане стартовал чемпионат Казахстана по академической гребле

На гребном канале в Туркестане, соответствующем олимпийским стандартам, официально стартовал чемпионат Республики Казахстан по академической гребле среди взрослых.

В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов в составе шести команд из разных регионов страны. В рамках первенства участники разыграют медали в 20 дисциплинах.

На торжественной церемонии открытия с приветственной речью выступили заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев и государственный тренер по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле Даулет Султанбеков. Они пожелали спортсменам успешных стартов и честной борьбы.

Отмечается, что Чемпионат имеет важное стратегическое значение. По его итогам лучшие спортсмены получат приглашение в национальную сборную Казахстана и будут представлять страну на Кубке Азии, который пройдет 25–26 апреля в Инчхоне (Южная Корея).

Ожидается, что высокие результаты покажут опытные спортсмены, представляющие Туркестанскую область. Среди них Владислав Яковлев, Иван Чернухин, Роза Кенес и Валентина Волкодавова.

Чемпионат продлится до 10 апреля.