Реклама
Freedom broker
В Туркестане стартовал чемпионат Казахстана по академической гребле

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

На гребном канале в Туркестане, соответствующем олимпийским стандартам, официально стартовал чемпионат Республики Казахстан по академической гребле среди взрослых.

В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов в составе шести команд из разных регионов страны. В рамках первенства участники разыграют медали в 20 дисциплинах.

На торжественной церемонии открытия с приветственной речью выступили заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев и государственный тренер по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле Даулет Султанбеков. Они пожелали спортсменам успешных стартов и честной борьбы.

Отмечается, что Чемпионат имеет важное стратегическое значение. По его итогам лучшие спортсмены получат приглашение в национальную сборную Казахстана и будут представлять страну на Кубке Азии, который пройдет 25–26 апреля в Инчхоне (Южная Корея).

Ожидается, что высокие результаты покажут опытные спортсмены, представляющие Туркестанскую область. Среди них Владислав Яковлев, Иван Чернухин, Роза Кенес и Валентина Волкодавова.

Чемпионат продлится до 10 апреля.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.