Шымкентский городской филиал общенациональной-социал-демократической партии (ОСДП) переехал на новое место.

Офис филиала расположился на третьем этаже здания Енбекшинского акимата по улице Толстого, 119. Адрес сменили, но связь не прервали, — говорят партийцы. ОСДП придерживается принципов: помощь в решение социальных вопросов и развития экономики страны.

Нуртай Кожаханов, председатель Шымкентского городского филиала ОСДП: «Одной из главных задач партии является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине. Некоторая молодежь, не найдя цели в жизни уходят в разные религиозные секты. Мы должны им указать правильный путь, поддержать их. Мы будем приглашать оступившихся молодых людей и разговаривать с ними. Постараемся понять и помочь вернуться к нормальной жизни, трудоустроиться».

В Шымкенте сторонников партии ОСДП — 1864 человек. С вопросами и проблемами можно обратиться на электронный адрес Osdp.shym или в Инстаграм-аккаунт.

Шынар Оразова