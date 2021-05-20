В Туркестане открылись ХІ летние Универсиады РК, посвященные 30-летию Независимости государства, статусу «Туркестан — духовная столица тюркского мира» и 30-летию МКТУ.

Соревнования прошли в Нур-Cултане, Алматы, Туркестане, Таразе, Костанае и Усть-Каменогорске.

Студенты 25 университетов состязались в 30 видах спорта. 12-15 мая в г. Нур — Султан отличились наши земляки, студенты Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссауи.

Ахмет Ерболат занял 1 место в весе 95 кг, Рысбек Ердос победил в весе 63 кг, Турганбай Бакытжан лидировал в весе 73 кг.

Шекербек Нурлыбек в весе 85 кг занял 2 место.

В общекомандном зачете 1 место занял Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссауи Туркестанской области.

С гордостью заявляем, что это мастера поднятия гирь, с честью защищавшие название университета.

Подготовил спортсменов к соревнованиям мастер спорта международного класса Муратбек Серикбаев.