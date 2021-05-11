15 мая – Международный день семей. В самой середине мая – месяца, чрезвычайно богатого на события, отмечается ежегодный Международный день семей.

Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Этот день на международном уровне был установлен для того, чтобы укрепить ценности семейной жизни, а также обратить внимание на проблемы современных семей.

У Дня семьи есть ежегодная тема. В прошлые годы это были «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всем мире», «Отцы и семьи: обязанности и вызовы», «Семьи и инвалиды» и другие. Тема 2021 года: «Семья и новые технологии».

Какая классная тема, неисчерпаемая! Я к тому, что эти технические, цифровые новинки не надо воспринимать как простую данность. Это блага, приобретенные, достигнутые человечеством за долгие годы эволюции. Они здорово повысили качество нашей жизни. Стоит признать, что за последнее столетие гениальные и просто предприимчивые люди здесь особенно преуспели. И речь пойдет не только о решении бытовых проблем.

К примеру, чего стоят для семьи возможности новых репродуктивных технологий. Экстракорпоральное оплодотворение, «дети из пробирки», суррогатное материнство… Достижения современной медицины действительно изменяют семьи. Есть прогнозы, согласно которым в течение ближайшего десятилетия 2-3% новорожденных своим появлением на свет будут обязаны именно ЭКО. Скольким бездетным парам эти новые технологии позволили и еще позволят испытать радость настоящего отцовства и материнства. Но и это не все. Со временем генетическое «просеивание» спермы и яйцеклеток поможет специалистам повысить вероятность рождения здорового ребенка, меньше будет детей с врожденными дефектами. Разумеется, это касается государств с высоким уровнем доходов. В бедных странах вопрос деторождения будет решаться по старинке, проверенным способом.

…Как же классно, комфортно стало заниматься бытом в семьях! Помню, как еще 20-30 лет назад в больших и средних семьях целый выходной уходил на стирку постельного белья, полотенец. В доме свекрови в Ленгере это был целый ритуал. Накануне натаскивали воду в баню, в день стирки с утра ее затапливали, кипятили воду, которую потом заливали в стиральную машинку. Стирали, прокручивали через отжим. Доливали или меняли воду для следующей закладки белья. Ополаскивали в корытах в нескольких водах под колонкой. Развешивали на веревках по двору. Сушили и гладили. И дня как не бывало. Поэтому меняли наволочки, пододеяльники и простыни не чаще одного раза в две недели.

Недавно показывали документальный фильм про английскую писательницу Агату Кристи. Меня поразил тот факт, что в ее семье одна из горничных ЕЖЕДНЕВНО меняла постельное белье, а еще постоянно чистила четыре десятка серебряных рамочек для фотографий, всевозможные серебряные безделушки, наполняла воду в ванных, зажигала камины. Кухарка каждый день готовила к обеду пять различных блюд. Если ждали гостей, то блюд было по два на выбор: два супа, два жаркого и так далее. Другая горничная накрывала на стол, мыла посуду и чистила столовое серебро. В семье действовал целый штат слуг, всем находилось дело… Одно слово – господа.

Как же сегодня в этом смысле стало легче. Закинул белье в стиралку, засыпал-залил порошок-ополаскиватель, задал необходимый режим – и иди занимайся другими делами. Через заданное время «сноха» пропикает о завершении стирки. Пока же ты с помощью мясорубки, блендера, миксера, тостера успеешь приготовить обед. В помощь тебе – морозильник, холодильник, микроволновка, мультиварка, кофе-машина и хлебопечка.

А в это время робот-пылесос катается себе по квартире и наводит порядок. Сегодня даже окна можно помыть с помощью устройств, которые крепятся с двух сторон стекла с помощью магнита и моют его. Их рекламируют практически на каждом сайте.

А как удобно стало общаться с родными по смартфонам. Да, с одной стороны, гаджеты – главные «пожиратели» нашего времени. Но это же от тебя самого зависит, от самодисциплины, самоорганизации. Ну побыл минут 5-10 в соцсетях – и выходи. С другой стороны – как удобно. Узнать, что надо домой купить, уточнить в чате домашнее задание. Можно за детьми по телефону следить, где они ходят, что делают в своих телефонах, и ограничивать время работы их смартфонов.

В смартфоне можно установить приложение любимой вами крупной торговой сети и, сидя дома, выбрать продукты, и тебе их привезут в лучшем виде. Можно установить приложение на телефоне и отслеживать маршрут нужного тебе автобуса. Опять же, можно оплачивать проезд по телефону или покупки в аптеках, магазинах. Заказать пиццу, роллы, шашлык и гриль – по телефону. Доставят сей же час, только оплати. И это все не где-нибудь в столице, а у нас, в Шымкенте.

Да, возможно, ужасно, когда дети «зависают» в соцсетях по полдня. Им некогда общаться с вами, они «там», в своем мире. Ничего страшного, захотят обедать, «вернутся» в реальный мир. А если не слушают, дерзят, значит, надо доходчиво объяснить им, что ценность ваших взаимоотношений значительно выше, чем телефон и соцсети.

Словом, с помощью новых технологий у вас однозначно появилось больше свободного времени. Направьте его на семью, ваши домочадцы стоят этого.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА