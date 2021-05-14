Образовательные организации Шымкента на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения.

Кроме того, с учётом требований безопасности проводится дополнительная установка камер видеонаблюдения, интегрированных с подразделениями оперативного управления органов внутренних дел.

Многофункциональная, мегапиксельная система обеспечена масштабируемым сервером.

Также для наблюдения за фойе школы в новом учебном году будут размещены турникеты с распознаванием лиц учащихся, родителей и других посетителей.

В свою очередь, родитель может отслеживать прибытие и отъезд своего ребёнка с территории школы посредством смс-сообщения.

Автоматическое сканирование определяет тип и отпечатки пальцев не менее 5 тысяч человек.

Данные хранятся в базе в течение 2 лет.

На сегодняшний день во всех школах в рабочее время работают вахтеры, в ночное время — охранники.

Кроме того, со стороны департамента полиции за местными организациями образования закреплены школьные инспекторы.