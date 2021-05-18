Первый рубеж строительства транспортной развязки Кунаева-Рыскулова преодолён.

На втором — самом сложном этапе, в Шымкенте пришлось перекрыть часть улицы Айтеке-би — от Амангельды до Володарского. Водителям предлагают объездной вариант — через Кабанбай батыра, Ерманова, Володарского, Бостандыкской и Узбекской.

«В старом городе перекрываем улицу Бостандык и Амангельды. С 8-го Марта закрыта улица Тауелсиздик. Улицу Рашидова закрыли, Айтеке би закрывается. Это туннель под землей. Тут будет проезд рядом с железной дорогой химфарм завода. Затем микрорайон Сауле. При строительстве развязки самым сложным считается участок от улицы Туркестанской до Актаса. Мы как раз и подошли к самому сложному», — говорит Максут ИСАХОВ, заместитель акима г.Шымкента.

В старом городе ведется изъятие домов там, где должна пройти дорожная развязка.

«Вначале второго этапа строительства, есть частные дома — от Кошкар-Аты до улицы Айтеке би. Мы их выкупаем. По улице Айтеке би расположены и объекты бизнеса. Выкупать их дорого, но без этого не обойтись. Мы переговорили с городскими рынками, они предлагают бизнесменам выгодные условия — 6 месяцев без арендной платы», — говорит Максут ИСАХОВ, заместитель акима г.Шымкента.

По планам на завершение второго этапа строительства уйдет 2 года. Но власти обещают уложиться раньше. Многое зависит от того, насколько охотно и быстро люди согласятся на условия по выкупу их участков под госнужды.