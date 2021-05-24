В Шымкенте отреставрирована башня Хызыра.

Это один из 7 объектов Шымкента, включенных в проект «Сакралные места Казахстана». Почему этот памятник так важен, выясняла съемочная группа ТК «Отырар».

Это обновленный минарет Хызыр, долгие годы не видевший реставрационных работ. Таинственный объект исламской культуры расположен на территории населенного пункта Сайрам. Чтобы повысить туристическую привлекательность Шымкента, в третьем мегаполисе начали уделять значительное внимание объектам древности. По инициативе управления туризма города меценат Бауыржан Мырзатаев выделил средства на благоустройство памятника. В феврале начались работы. Тем не менее еще много чего нужно сделать, говорят специалисты.

Высота минарета, построенного в 19 веке, 10,7 метров. Но сейчас башня стала почти в половину ниже. Историки предполагают, всему виной – землетрясения. Но полноценного изучения объекта еще не было. Специалисты говорят, минарет ждет своего исследователя.

Объект, имеющий трехсотлетнюю историю, сегодня вызывает неподдельный интерес у туристов. К слову, в проект «Сакральные сета Казахстана» от Шымкента вошли 7 объектов. И минарет Хызыра – один из них.