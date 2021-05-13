5 мая 2021 года примерно в 12:50 часов в дежурную часть Управления полиции Каратауского района поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе одного из домов обнаружен труп мужчины.
На месте происшествия оперативно-следственная группа провела тщательную проверку.
Личность потерпевшего установлена.
Им оказался местный житель 1958 года рождения.
Мужчина проживал один в доме, в которой содержал собаку.
По предварительным данным, через несколько дней после смерти мужчины, голодная собака начала есть труп своего хозяина.
В рамках досудебного расследования назначены ряд экспертизы, направленные на установление причины смерти мужчины.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.