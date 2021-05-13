5 мая 2021 года примерно в 12:50 часов в дежурную часть Управления полиции Каратауского района поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе одного из домов обнаружен труп мужчины.

На месте происшествия оперативно-следственная группа провела тщательную проверку.

Личность потерпевшего установлена.

Им оказался местный житель 1958 года рождения.

Мужчина проживал один в доме, в которой содержал собаку.

По предварительным данным, через несколько дней после смерти мужчины, голодная собака начала есть труп своего хозяина.

В рамках досудебного расследования назначены ряд экспертизы, направленные на установление причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.