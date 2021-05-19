В Шымкенте проводится широкомасштабная дезинсекционная работа против комаров, мошек и других насекомых.

На первом этапе данные работы ведутся в парках и скверах города. Работы ведутся в утреннее и вечернее время.

В них задействовано 17 автомобилей и 35 человек.

После завершения первого этапа дезинсекционные работы будут проводиться на внутриквартальных территориях города, улицах, подвалах многоэтажных жилых домов.

Также дезинсекционными работами будут охвачены территории школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта, рынков, торговых домов.

В целом средством против комаров «Кардинал» будет обработано около 4 миллионов квадратных метров территории города.