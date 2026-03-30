В Шымкенте началась масштабная обработка от комаров

В Шымкенте стартовал первый этап дезинсекционных мероприятий, направленных на борьбу с комарами и другими насекомыми-вредителями. В работах задействованы 30 специалистов и 20 единиц специальной техники. Обработка проводится вдоль рек и каналов, а также в парках, скверах.

По поручению акима города дезинсекционные мероприятия усилены. Планируется провести 10 этапов обработки. Для борьбы с насекомыми применяются сертифицированные химические препараты, безопасные для людей и домашних животных.

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не допускать игр детей на обработанных территориях и избегать контакта бытовых предметов с обработанными поверхностями.

Специалисты также отмечают, что снизить численность насекомых можно, поддерживая чистоту во дворах и не допуская скопления стоячей воды.

При этом дезинсекцию на территориях частных домов и объектов предпринимательства владельцы могут проводить за счёт собственных средств.