Аким города Шымкент М.Айтенов посетил интенсивный яблоневый сад и картофельное поле ТОО «Керемет — сапа» в жилом массиве Алтынтобе.

В частном хозяйстве выращивают фруктовые сады на 14 га и картофель на 10 га. В прошлом году было собрано 30 тонн яблок и 400 тонн, которые были распределены по торговым точкам города.

Согласно стандартам потребления в городе потребность в картофельной продукции составляет 102,5 тысяч тонн. Добывается — 4,9 тыс. тонн, или только 4,8% потребности.

В настоящее время индивидуальный предприниматель планирует увеличить объемы посевов картофеля и обеспечить потребность в картофельной продукции.