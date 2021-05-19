В воинской части 6506 проходит техосмотр боевой техники. Проверяли оборудование и специальную технику мастера из регионального командования «Онтустик», передает Otyrar.kz

Среди техники мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Машина, состоящая на вооружении подразделения воинской асти 6506, ведёт радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи противника.

«Если нужно перехватить связь противника, у нас есть специальная группа, которая над этим работает. А чтобы нашу не перехватили, есть другая группа, которая засекречивает нашу частоту», — говорит Жанибек Есинбек, капитан ВЧ 6506.

Проверка покажет насколько техника находится в рабочем состоянии и готова выехать на выполнение задания. Боевая готовность подразделений Нац Гвардии во многом зависит от способности техники своевременно доставить личный состав в нужное место.