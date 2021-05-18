21 марта на территории Абайского района из-за неисправности электропередач подстанции «Самал» произошел пожар, в результате которого 21 тысяч жителей города остались без электричества.

В настоящее время по реконструкции данной подстанции ведутся интенсивные работы. На сегодняшний день завершены 70% работ.

В связи с этим руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Боранбай Булатбеков проинспектировал ход проводимых работ.

— На данный момент необходимое техническое оборудование полностью доставлено на объект, ведутся монтажные работы. Восстановительные работы будут завершены в конце мая, — сказал Б.Булатбеков.

Стоит отметить, работы по восстановлению подстанции ведутся специалистами ГКП «Куатжылуорталык-3» и ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».