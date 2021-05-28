Спасти 48-летнего мужчину не удалось.

Трагедия произошла в микрорайоне Самал-2 по улице Ермекбаева. Мужчина свёл счёты с жизнью у себя дома. Он взял охотничье ружье и выстрелил.

На место происшествия вызвали «скорую». Когда медики приехали по указанному адресу, мужчина уже был мертв. Его ранение было несовместимо с жизнью.

На данный момент известно, что мужчина, совершивший суицид, безработный, видимо, какое-то время находился в состоянии депрессии.

Полиция по данному факту открыла криминальное производство и проводит проверку.