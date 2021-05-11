Говорят, мы последнее поколение, которое застало участников Великой Отечественной войны.

С одним из них – Абдусаматом Тайметовым мне довелось лично быть знакомым. Через этого героя хочу рассказать современникам о легендарном самолете времен той войны – бомбардировщике Ли-2.

Ли-2 – это советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолет средней дальности времен Второй мировой войны, который выпускался на основе американского «Дугласа». В те годы он применялся для транспортно-пассажирских перевозок, полетов за линию фронта к партизанам и диверсионным группам, выброски парашютных десантов и как дальний ночной бомбардировщик. Обратными рейсами вывозились раненые.

Самолет оказался настолько надежен, что был списан лишь в середине 70-х годов.

До середины 1941 года Ли-2 производился на авиазаводе №84 в городе Химки в Подмосковье. В начале войны в условиях, когда линия фронта неуклонно приближалась к Москве, было принято решение об эвакуации этого завода и смежных предприятий в Среднюю Азию. В считанные месяцы производство самолета было возобновлено.

7 января 1942 г. на авиационном заводе №34 в городе Ташкенте, ставшем головным предприятием по выпуску ПС-84, работа была возобновлена. В том же году ВС получило новое название Ли-2 по фамилии главного инженера завода № 84 Бориса Лисунова.

С лета 1942 г. все вновь выпускаемые машины оборудовались внешними бомбодержателями и приспособлениями для установки бомбового прицела. Была разработана и производилась модификация самолета в варианте ночного бомбардировщика Ли-2НБ.

В 1942-1945 годах в Ташкенте произвели 2258 новых самолетов Ли-2. К слову, до 2010 года этот завод был известен под названием Ташкентское авиационное объединение имени В. Чкалова.

Универсальность Ли-2 позволила возложить на вооруженные ими части широкий спектр задач: от транспортных перевозок до обеспечения надежной радиосвязи командования фронтов и соединений с войсковыми частями. Авиаторам нередко приходилось выполнять по несколько вылетов в сутки и находиться в воздухе по 14-16 часов. В основном летали ночью. Нормальная бомбовая нагрузка на внешней подвеске составляла 1000 кг. Экипаж бомбардировщика состоял из шести человек: два летчика, штурман, борттехник, радист и стрелок.

Перед самым окончанием войны самолет Ли-2, которым управлял экипаж 19-го отдельного авиаполка ГВФ во главе с летчиком А. Семенковым, доставил в Берлин представителей советского правительства. Назад в Москву на этом самолете привезли акт о капитуляции фашисткой Германии и Знамя Победы.

В состав экипажа Семенкова входил наш земляк, летчик Абдусамат Тайметович Тайметов (на фото в центре). Несколько подробнее об этом человеке. А. Тайметов родился в 1909 году в кишлаке Чернак (Шорнак), в пригороде Туркестана. В 1931 году Абдусамат поступил в планерную школу при Осоавиахиме. Осенью 1933 года он был принят в 3-ю объединенную школу пилотов и авиационных техников гражданского воздушного флота. Его инструктором был летчик К. Карташов, уроженец города Джамбула.

В марте 1941 года Абдусамат Тайметов командовал учебной эскадрильей по подготовке летчиков в поселке Сыр-Дарья.

В годы войны он перегонял на фронт самолеты Ли-2 с Ташкентского авиазавода. За 1941-1942 годы Тайметов подготовил 71 летчика. В феврале 1944 года по его личной просьбе он был направлен в действующую армию, в 10-ю гвардейскую авиационную дивизию, которая базировалась недалеко от Москвы. В течение 1944 года Абдусамат Тайметов выполнил 109 боевых вылетов – все в ночное время и за линию фронта, в глубокий тыл врага, для десантирования разведчиков, снабжения партизанских отрядов. В составе экипажа были второй пилот Петр Гордиенко, штурман Николай Смирнов, бортмеханик Иван Демин, бортрадист Михаил Калинкин.

Затем экипаж А. Тайметова был перебазирован в город Ровно, где выполнял полеты по заданию штаба польского партизанского движения под командованием полковника С. Притицкого. В конце года за более чем 60 боевых вылетов А. Тайметов был награжден орденом Отечественной войны II степени и польским орденом Virtu Militari.

После войны А. Тайметов работал в ГВФ. Был командиром 161-го авиаотряда.

Заканчивая рассказ о применении Ли-2 в Великой Отечественной войне, подчеркну, что его смело можно отнести к лучшим самолетам, выпускавшимся в те годы советской промышленностью.

…В нашем Чимкентском авиаотряде Ли-2 использовали в транспортно-пассажирском и санитарном варианте. В 1953 году авиаотряд получил четыре самолета ЛИ-2. Командирами самолетов были Виктор Тетерин (командир эскадрильи), Михаил Сайков, Карим Давлетов, Павел Бойко и Николай Полишевич.

Были открыты пассажирские рейсы в Алма-Ату, Ташкент, Бишкек и районные центры Кентау, Туркестан, Чулак-курган, Чардару.

Самолеты Ли-2 летали до 1970 года. С 1 апреля 1958 г. их производство было прекращено в пользу самолетов нового типа ИЛ-14.

Подготовил Бимахан АРИНОВ, ветеран авиации

Шымкентского авиаотряда,

«Отличник Аэрофлота»