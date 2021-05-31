Накануне Дня памяти жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие.
Улдана Бекбау, руководитель отдела управления занятости населения и социальной защиты г. Шымкента :»На расчетные счета жертв политических репрессий переведены выплаты: единоразовая материальная помощь -14 585 тенге, это 5 МРП. По решению маслихата в г. Шымкенте выплаты получат 1306 граждан, жертв политических репрессий»