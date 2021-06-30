Первой заявление в полицию подала местная жительница. По ее словам, женщина втерлась к ней в доверие и выманила у нее 100 тысяч тенге, пообещал оформить сыну пособие по инвалидности.

Обещанных документов пострадавшая не дождалась, как и денег. Выяснилось, что таких обманутых — десятки. Мошенница — жительница Сарыагашского района Туркестанской области. Ее задержали на съемной квартире в Шымкенте, где она скрывалась от полиции. Женщина — безработная, у нее двое несовершеннолетних детей. Следователи выяснили, что аферистка причастна к 51 факту мошенничества, незаконный промысел женщина начала в этом году. При этом, даже находясь уже под следствием, она продолжала обманывать людей.

— В середине июня текущего года решением суда 33-летнюю подсудимую приговорили к 6 годам лишения свободы. Кроме того выяснилось, что в целях «легкой наживы», находясь под подпиской о невыезде, мошенница аналогичным путем выманила деньги у еще 7 потерпевших. Представлялась госслужащей, она входила в доверие к простым гражданам и обещала помощь в оформлении пособий по инвалидности. В настоящее время по выявленным фактам проводится досудебное расследование, по окончании которых собранные материалы будут направлены в суд. Подозреваемая взята под стражу, — сообщил АРМАН Базарбай, следователь следственного отдела Туркестанского отдела полиции.