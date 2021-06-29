Об этом на заседании Правительства сообщил Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

В 2021 году казахстанские школы получат 515 специализированных автобусов: 347 автобусов на 20 посадочных мест и 168 автобусов на 40 посадочных мест.

Автобусы оборудованы интеллектуальной автоматической проверкой безопасности систем и агрегатов, системой предотвращения оставления детей в салоне, детскими сиденьями с дополнительными ремнями безопасности, аварийным выходом в задней части салона, открываемым в одно касание, санитарно-эпидемиологической установкой. Они также адаптированы под потребности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

К подготовке автобусов привлечены три казахстанских завода: «QazTechna», «DaewooBusKazakhstan» и «HyundaiTransAuto».