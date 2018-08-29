В преддверии дня Конституции школам Туркестанской области дали автобусы. В ходе торжественного мероприятия аким области Жансеит Туймебаев передал ключи от машин руководителям учебных заведений и дал указание улучшить качество образования.

Эти автобусы были приобретены для перевозки детей в школы в отдаленных населенных пунктах.

Отметим, что 120 детей перевозят в школу имени С. Кожанова сельского округа Ушкайык. Также новые автобусы получили и средняя школа Бабай-Корган и станция молодых туристов Туркестана.

Для приобретения фирменных автобусов марки ПАЗ-32054 этого года с местного бюджета было выделено 34 млн 50 тысяч тенге. Теперь эти автобусы на радость будут обслуживать сельских ребятишек.