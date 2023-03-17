Новые автобусы получили школы в Туркестанской области

В честь праздника школам предоставили 71 автобус. Аким области поздравил педагогов, детей и вручил им ключи.

Новые автобусы будут перевозить 15 тысяч детей в 56 населенных пунктах области, где нет школ, и в 124, где имеется только начальная школа.

71 автобус рассчитан на 20 мест, 30- на 38 мест. В целом за бюджетные средства приобрели 101 автобус. Они оснащены ремнями безопасности, полками для сумок, механизмом блокировки движения при открытых дверях.

Автобусы направили в Келесский, Толебийский, Сайрамский, Ордабасинский, Сарыагашский и Тюлькубасский районы.

Раньше детей перевозили за счет 169 автобусов подрядчиков и 19 автобусов, находящихся на школьном балансе.