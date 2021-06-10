Высокие цены и импорт — это ежегодное сезонное явление.

Сегодня в Службе центральных коммуникаций состоялась отчетная встреча министра сельского хозяйства Сапархана Омарова перед населением. Во время своего выступления глава Минсельхоза РК подробно ответил на вопросы журналистов о возможной угрозе продовольственной безопасности для страны из-за высоких цен и большого импорта овощей и фруктов из ближнего и дальнего зарубежья.

В частности, по словам министра, такой угрозы на сегодня в стране нет, и беспокоиться не о чем. А высокие цены и импорт — это ежегодное сезонное явление, когда, к примеру, казахстанский картофель еще не поспел и в страну завозится картофель из Узбекистана.

Апеллируя цифрами, министр констатировал, что потребление картофеля в стране составляет 3 млн 693 тыс. тонн, а производит страна 4 млн тонн. Обеспеченность по картофелю составляет 108,5%. По томатам потребление составляет 962 тыс. тонн, а производство – 933 тыс. тонн. Обеспеченность составляет 96,9%. Такая же ситуация по всем позициям. Обеспеченность по всем продуктам составляет более 80%.

«По данным ФАО, считается, что страна обеспечивает себя полностью продукцией, если ее производство составляет 80%», — заверил С. Омаров.

Но в стране, по словам министра, есть 6 видов продукции, это рыба, мясо птицы, колбасные изделия, яблоки, сыры, творог и сахар песок, по которым обеспеченность составляет порядка 56%-60%, а это менее 80%.

«По ним у нас разработан Комплексный план, согласно которому страна будет обеспечена данными видами продукции на 100% к 2024 году. Только по сахару будет 80%», — проинформировал С. Омаров. На вопрос о высоких ценах на овощи-фрукты, министр ответил, что это из-за высокого участия в торговом процессе посредников. В этом отношении, по словам С. Омарова, Министерством торговли и интеграции в настоящее время ведется строительство ОРЦ (оптово-распределительных центров), которые позволят производителям и продавцам работать напрямую.

По поводу возможного дефицита сельхозпродукции и повышения цен министр также отметил, что вопрос будет контролироваться посредством стабилизационных фондов, созданных в каждом регионе. «Правительством принято решение, что сумма закупа продукции в стабилизационные фонды будет увеличена до 50 млрд тг. Это позволит регулировать цены», — сказал С. Омаров.