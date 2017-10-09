Болтатбек Алиев выразил опасения о «золотой» цене картошки. О том, что цена выше 300 тенге за 1 кг картофеля в Шымкенте этой зимой уже не фантастика, на своей страничке в Фейсбуке рассказал известный в Шымкенте и ЮКО предприниматель.

Свой пост Болатбек озаглавил «Воистину картошка!». Предприниматель написал, что представители компании изучают рынок картофеля в Кустанае, СКО, Минске, Гомеле, Туле и Брянске. Планируют закупать, доставлять и хранить.

«Предварительный вывод таков, — написал Болатбек, — картофель везде вырос в цене, и если в прошлом году в это время продавали оптом по 3,5 и 4,5 российских рубля, то в этом году ниже 7,5 (38 тенге) предложений нет (цены российские, наши просят по 75 тенге), а местами цена доходит до 10 рублей. Цены не стабильны, было меньше. Спрос присутствует. Цена исходит от качества, калибра и возможности долгосрочного хранения. Ещё надо добавить доставку (от 30 тенге за кг в зависимости от региона)».

По словам предпринимателя, на рынках Минска цена колеблется от 0,5 до 1,0 белорус. рубля, что на наши деньги 86 — 170 тенге за кг. Урожай в этом году у них не ахти, дожди мешают собрать весь урожай, да и холода у них наступили раньше, чем в прошлом году. Закуп осуществляют в основном узбекские, казахские оптовики, видели шымкентцы и представителей Кавказа.

«Российские склады пока полупустые, отмечает Болатбек. — То есть свои проблемы они ещё не решили. Если оптовая цена картофеля уже сегодня в два раза больше прошлогодней, то учитывая удорожание ГСМ и раннее похолодание во всех регионах Казахстана, Белоруссии и России, полагаю, если не подготовятся уполномоченный орган и операторы, то уже в следующем году сможем увидеть цену 300 тенге за кг картофеля».

Мнение Болатбека Алиева существенно отличается от комментария вице-министра МСХ о том, что к зиме картофель не подорожает до 300 тенге.

«Не знаю как «к зиме», а вот зимой увидим такие цены. Как впрочем, не совпадает моем мнение с МСХ и по карте «о предлагаемых подходах по созданию и развитию оптово-распределительных центров (ОРЦ)». Право, по поверхностному отношению, слабому пониманию ситуации и отсутствию эффективных решений карта смахивает на курсовую студента четверокурсника», — отметил Алиев.

«Да и в нашем регионе не заметно каких-либо особых движении со стороны СПК «Шымкент» по формированию стаб. фонда, хотя у них заложены средства. Учитывая схожий вид деятельности (закуп, транспортировка, хранение), с крупным участником заготовительной деятельности мы бы обязательно где-нибудь бы пересеклись. Но, увы, мы о нем даже не слышали. Может подготовились, может я ошибаюсь. Надеюсь млрд-ы для формирования стаб. фонда в ЮКО от правительства будут использованы в этом году по целевому назначению, а не как прошлый раз для получения дивидендов от депозитов в БВУ. Иначе мои опасения подтвердятся и цену выше 300 тенге за 1 кг картофеля мы точно увидим этой зимой. И в конце задачи не будут достигнуты и проиграет население, а премии все равно будут начислены…» — заключил в конце поста Болатбек Алиев.