В Шымкенте задержали женщину, которая обманула знакомого, пообещав военный билет всего за 80 тысяч тенге.
В полицию Аль-Фарабийского района обратился местный житель. Он не только не смог «откосить» от армии, но и остался без денег.
Подозреваемую в мошенничестве задержали. С женщины взяли подписку о невыезде.
В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту мошенничества заведено уголовное дело.
К слову сказать, может быть наказан и сам потерпевший, который за деньги пытался уклониться от воинской службы.