В Шымкенте задержали женщину, которая обманула знакомого, пообещав военный билет всего за 80 тысяч тенге.

В полицию Аль-Фарабийского района обратился местный житель. Он не только не смог «откосить» от армии, но и остался без денег.

Подозреваемую в мошенничестве задержали. С женщины взяли подписку о невыезде.

В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту мошенничества заведено уголовное дело.

К слову сказать, может быть наказан и сам потерпевший, который за деньги пытался уклониться от воинской службы.