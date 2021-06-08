Последние годы 20-летнего существования независимого Казахстана обещали быть еще более успешными и стабильными.

А как же иначе? Вроде бы всеми «детскими» болезнями роста и становления страна уже переболела. Вроде бы до конца завершился процесс создания собственных социальных, экономических и политических институтов. А тут тебе вдруг раз – и разразился мировой экономический кризис! Это был как удар под дых. Казахстан из всех стран Центральной Азии был наиболее интегрирован в мировую экономику и поэтому, естественно, наиболее болезненно отреагировал на глобальный финансовый катаклизм. К тому же экономика Казахстана напрямую зависела от мировых цен на добываемое в стране сырье, главным образом, нефть. А цены на черное золото в это время упали, как говорится, «ниже плинтуса». Даже несгибаемый Президент Нурсултан Назарбаев на публичной церемонии в декабре 2008 года с горечью заявил: «Видимо, ко дну подходим: снижение экономики везде и всюду».

Расцвет экономических скандалов

Ничто так мгновенно не реагирует на наступление экономической непогоды, как рынок недвижимости. Уже в 2007 году, в самом начале кризиса, стоимость жилья даже не в столичных городах Казахстана нередко переваливала за 100 тысяч долларов США, а элитные дома уже сравнялись в цене с Европой. Начались и громкие скандалы, связанные с экономическими преступлениями заметных государственных чиновников. Сначала прогремел небезызвестный Рахат Алиев. Его обвинили в вымогательстве, рейдерстве и даже похищении людей. Почти одновременно разразился скандал вокруг персоны экс-акима Алматы, а позже министра по ЧС Виктора Храпунова, которому вменялось незаконное распределение земли. Потом с треском лопнул «Валют-Транзит Банк» – вместе с деньгами вкладчиков. В отношении главы банка Андрея Беляева было возбуждено уголовное дело.

Скандалы крепчали. В 2008 году состоялся арест главы компании «Казахстан темир жолы» Жаксыбека Кулекеева. 2009 год ознаменовался еще двумя нашумевшими процессами – на скамье подсудимых экс-министр экологии Нурлан Искаков и бывший президент «Казатомпрома» Мухтар Джакишев. Возбуждено уголовное дело и в отношении главы руководства «БТА Банка» Мухтара Аблязова. Еще через год последовал арест министра здравоохранения РК Ж. Доскалиева, обвиняемого в превышении служебных полномочий. Объявлена в розыск экс-председатель Агентства РК по статистике Анар Мешимбаева. Она обвинялась в хищении средств, выделенных на проведение переписи населения. Да и в обществе неспокойно: в стране ширится движение «Оставим народу жилье», объединяющее людей, задушенных непосильной ипотекой…

В общем, ужас и кошмар! Вокруг сплошные преступники и коррупционеры, причем в самых высоких эшелонах власти. Но сейчас, уже много лет спустя, приходит на ум одно немаловажное соображение – с однозначно позитивным посылом. Так это же были явные приметы созревающей демократии! А что, раньше никогда ничего не расхищали и не пользовались служебным положением? Просто об этом народу знать было не по чину, да разве раньше посмели бы тронуть хоть кого-нибудь из власти предержащих? Даже начальника ЖЭКа не посадили бы, не то что министра… Словом, Независимость породила Гласность, а гласность – заслуженное Наказание.

Несмотря ни на что

Такое скандальное изобилие было вызвано тем, что некоторые чиновные граждане пытались решить свои «кризисные» проблемы, так сказать, индивидуальным путем – в меру своей испорченности. Ну а что предпринимало Правительство для поддержки широких народных масс? Разработанная им программа антикризисных мероприятий была сконцентрирована на пяти основных направлениях: стабилизации финансового сектора; решении проблем на рынке недвижимости; поддержке малого и среднего бизнеса; стимулировании агропромышленного комплекса; реализации индустриальных и инфраструктурных проектов. Но одной из наиважнейших задач антикризисной программы стала социальная защита населения страны. Иначе как объяснить, что в 2008 году в самом начале кризиса вопреки жуткой нехватке средств стартовала социальная программа «100 школ, 100 больниц» на основе государственно-частного партнерства.

Сразу же после ее запуска в стране начали строить порядка 99 соответствующих объектов, но набирающий силу экономический кризис, разумеется, внес свои коррективы. За пять последующих лет было построено только 64 «больнично-школьных» сооружения, но и на том спасибо. Благодаря этой программе только в нашей, тогда еще Южно-Казахстанской, области увидели свет школы в Мактааральском, Сарыагашском, Ордабасинском, Сайрамском, Отырарском, Сузакском, Байдибекском, Тюлькубасском, Шардаринском районах, в городах Кентау, Туркестане, Арыси, Сарыагаше и в нескольких микрорайонах Шымкента. Из республиканского бюджета на это благое дело в общем по стране было выделено более миллиарда тенге.

Как справляться с кризисом, вроде определились, но вот небесной канцелярии наши человеческие нужды не указ… Природа живет по своим законам.

В 2008 году судьба наслала на нашу Южно-Казахстанскую область жуткое наводнение, от которого пострадали 13 тысяч человек. Жители районов Ордабасы, Арыси и Сарыагаша были вынуждены срочно эвакуироваться. Но к этой беде прибавилась еще одна трагедия: в Кызылординской области потерпел крушение вертолет, который был задействован для профилактики наводнения. Находившийся на борту аким области Мухтар Кул-Мухаммед был тяжело ранен, пять человек погибли, в том числе и журналисты.

Потерпевшим от наводнения отправили гуманитарную помощь: продукты питания и необходимый инвентарь на сумму 8,5 миллиона тенге. Еще к этой сумме было дополнительно выделено 140 миллионов из чрезвычайного резерва Южно-Казахстанской области. На эти средства было отправлено более 10 тонн продовольствия и около 70 юрт на три района. Конечно, этой помощи было недостаточно. Взять хотя бы мелочь: в качестве инвентаря было отправлено 400 резиновых сапог, и это на 13 тысяч пострадавших! Но, как говорится, «чем богаты»…

Контрасты кризисных времен

Кризис кризисом, а жизнь преподносила и приятные события. Например, в это время Шымкент разнообразил свой облик повсеместными МАФами – малыми архитектурными формами. В судебной системе тоже произошел прогрессивный сдвиг: стали проходить судебные процессы с участием присяжных заседателей. В очередной раз порадовали казахстанские спортсмены. На Олимпиаде в Пекине они взяли две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Введено обязательное соцстрахование беременности, родов и материнства для работающих женщин. В 2009 году обнародована Доктрина национального единства – стратегический документ в сфере государственной политики. Прошла вторая перепись населения в суверенном Казахстане. Нас было 16 004 800 человек.

А в следующем году в Казахстан нанес визит Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, что явилось несомненным признанием мировым сообществом нашего независимого государства. Открылось первое высшее учебное заведение международного уровня – Назарбаев Университет. А в 2011 году, когда страна готовилась к 20-летию своей независимости, в Астане прошли VII зимние Азиатские игры. Завершилось строительство Коксарайского контррегулятора.

К 20-летию независимости в Казахстане намечались грандиозные торжества. А как же! Страна прошла такой тернистый путь к своему полному суверенитету, добилась внушительных успехов во всех сферах жизни… Но год начался напряженно. В стране было зафиксировано несколько террористических актов, и вокруг все чаще стало витать малознакомое слово «экстремизм». Неспокойно было и в Мангистауской области. Начиная с мая на западе Казахстана практически непрерывно шли забастовки нефтяников, требующих выплаты заработной платы. Нарыв недовольства прорвался 16 декабря в Жанаозене – в самый разгар Дня независимости!

По официальной версии, разъяренные протестующие сначала разгромили полицейский автобус, перевернули и подожгли автомобиль. А потом начался бунт – «бессмысленный и беспощадный». Мятежники, вооружившиеся палками и обрезками труб, бросались на полицию и даже, говорят, на участников праздничного театрализованного шествия. А дальше все пошло по обычному сценарию массовых беспорядков: поджоги зданий и машин, погромы и разграбление магазинов. Потом уже в ходе следствия было установлено, что беспредельную бучу затеяли не нефтяники: у них-то было все организовано, и дальше экономических мирных требований они не шли. Но в их среду были запущены явные провокаторы. Стало известно, что они вручали протестующим по 20 тысяч тенге, поили спиртным, раздавали обрезы и другое оружие, призывая поджигать, громить и убивать. Об этом в ходе встречи с жителями Жанаозена упомянул и Нурсултан Назарбаев: «Провокаторы сделали свое дело и скрылись. Половину из них мы уже задержали, но тот, кто в целом дирижировал этим, в Жанаозене вообще не появлялся… Мы серьезно расследуем это дело и разберем каждую смерть в отдельности. Организаторов мы будем искать, в какой бы точке мира они не находились. Будет суд, и виновные будут наказаны». В той кровавой бойне, если верить публикациям СМИ, погибло около 70 человек. А искалеченным и раненым нет числа… Но даже эти трагические выплески социального напряжения не смогли бесповоротно омрачить 20-летний юбилей независимости. Стране было что вспомнить, чему радоваться и чем гордиться!

Я остановилась на событиях 10-летней давности и на этом сверну повествование о Великой, не побоюсь этого слова, эпохе становления независимости. Но не потому, что потом – вплоть до нынешнего юбилейного года – в стране не происходило никаких замечательных и знаменательных событий. Отнюдь! Их было много, даже больше, чем на заре суверенного возрождения страны. Просто, как говорил поэт Сергей Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Только тогда, когда на события смотришь с отдаленной временной дистанции, можно в полной мере оценить их значимость и величие. Мне интересно было заглянуть в те далекие годы коренного переустройства жизни, когда мы со своей страной синхронно вступали в новую эру бытия. Вместе переживали ломку привычных устоев, вместе тревожились за будущее, вместе жгли свечи от бессветья, теряли работу, не очень сытно ели… Но! Мы жили интересной и насыщенной жизнью, и все трудности нам были по плечу. И пусть этот юбилейный год пройдет в торжественно-мажорной тональности и завершится на самой высокой ноте!

Елена ЛЕТЯГИНА