Морковь подорожала в Казахстане.

За 5 месяцев этого года, ценник на морковь вырос почти вполовину. Все потому что новый урожай на местный рынок еще не поставили, а на прилавки выставили остатки прошлого урожая и морковь из Узбекистана.

В этом году сбор моркови в Казахстане отложили на месяц, из-за погодных условий корнеплод не успел набрать вес. И даже когда морковь поспеет, богатого урожая фермеры не ждут.

На одном гектаре поля в крестьянском хозяйстве «Ескендыр» выращивают морковь. Со сбором урожая придется припоздниться, говорят дехкане. Если в прошлом году морковь выкапывали в июле, то в этом году урожай будут собирать в августе. Все из-за погодных условий.

-В этом году были дожди весной, а сейчас, когда они нужны в жару, их нет. Если бы полил дождь, морковь бы уже набрала вес, а так еще маленькая, на продажу не годится, — говорит Ташнияз Анарметов, дехканин.

Сайрамский район Туркестанской области — один из главных поставщиков моркови на казахстанский рынок. Но в этом году богатого урожая крестьяне не ждут. В 2020 году с одного гектара собирали до 40 тонн моркови, в 2021 говорят, было бы неплохо собрать хотя бы 30.

-В Сайрамском районе выращивают разные овощи, около 200-300 гектаров земель отданы под морковь. Все крестьянские хозяйства у нас снабжены поливной водой, Урожай в этом году неплохой, но были и времена получше, — констатирует Амзе Калмуратов, директор ГКП «Аксу».

Сейчас на казахстанских рынках продают морковь, оставшуюся от предыдущего урожая. Кроме того, в межсезонье, этот корнеплод завозят в страну из Узбекистана, там цены на морковь подскочили сразу вполовину. Чиновники соседней страны тоже во всем винят непогоду. В Шымкенте за килограмм моркови в среднем, как в супермаркетах так и на рынках, просят порядка 500 тенге. Цену пытаются сдерживать в местном акимате.

-Для этого есть крупные торговые сети, передвижные пункты и социальные магазины, которыми мы хотим охватить весь город. Это такие маленькие магазинчики, в которых есть эта продукция. И к тому же проводим ярмарки, те же фермеры, которые у нас есть в Туркестанской области, приезжают к нам и на ярмарке выставляют свою продукцию, — поясняет Айбек Саттибаев, заместитель акима г.Шымкента.

Специалисты говорят, продавать морковь по прежней цене уже не будут, когда на рынок поставят новый урожай, цена понизится, но не намного. В прошлом году казахстанцы за год съели порядка 16 килограммов моркови, это меньше чем в 2019 году. В 2021, кажется, жителям страны придется или отказаться от любимого плова, или раскошелиться. Любимое казахстанцами блюдо готовить стало накладно.