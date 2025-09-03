Казахстанцы обсуждают рост цен на топливо

Топливо продолжает дорожать. В Астане литр АИ-92 достиг отметки 228 тенге, что на 7 тенге выше, чем месяц назад. В Алматы и Караганде до 227 тенге, а в Шымкенте рост составил 3–4 тенге. При этом АИ-95 подорожал заметнее всего и в некоторых городах стоит уже до 290 тенге. Дизельное топливо также выросло в цене по всей стране: от 317 до 550 тенге за литр.

Ай-бек Толенды, главный эксперт департамента транспортировки и переработки нефти министерства энергетики РК: «Рост цен составляет 8-8,5%, что ниже ожидаемых 14%. Цены будут постепенно выравниваться по основным двум причинам, таких как активизация социальных программ как школы, дороги, больницы, а также зарплаты и бюджетников. Также расширена добыча проводки нефти а это новые рабочие места и налоги в государственный бюджет».

Каждый новый скачок цен на заправках остро ощущают водители и рядовые казахстанцы.

По мнению экспертов, текущее подорожание связано не столько с ростом цен, сколько с выравниванием их до рыночного уровня. Аналитики считают, что постепенная отмена госрегулирования пока носит формальный характер, а реальный отпуск цен позволит населению и бизнесу ориентироваться в настоящей стоимости топлива, а не гадать на сколько вырастет цена дальше.

Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК, основатель Телеграм-канала «Байдильдинов. Нефть: «Я думаю, что к концу года мы увидим цену на 92-й где-то в районе 250 тенге, а в целом прогноз мой, знаете, рыночная цена на 92-й бензин, это около 60 центов, но по текущему курсу это порядка 320 тенге, ну, наверное, это ориентир уже там следующего года. В целом нужно понимать, что это не рост цен, это выравнивание, и на фоне того, что у нас есть дефицит топлива, мы часть импортируем из России, а в Российской Федерации сейчас цены практически в два раза выше, чем у нас, естественно, такой рост будет продолжаться».

Эксперты подчёркивают: выравнивание цен необходимо для обеспечения топлива на заправках, а также привлечения инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль. Сегодня все отечественные НПЗ работают на пределе мощностей, поэтому без модернизации и новых вложений решить проблему дефицита топлива невозможно.