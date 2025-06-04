Капуста и яйца дешевеют, картофель и морковь продолжают дорожать

По данным Бюро национальной статистики РК, в мае зафиксирована разнонаправленная динамика цен на социально значимые продукты.

Причина — сезонные факторы: завершение хранения старого урожая и поступление ранней продукции. Ожидается, что с выходом на рынок свежих овощей инфляция замедлится.

Цены снизились на капусту (–3,4%), яйца (–0,7%), гречку, рожки и подсолнечное масло (–0,1–0,2%).

Стоимость хлеба и риса осталась стабильной.

Рост цен за неделю отмечен на морковь (+4,2%), картофель (+2,8%), лук (+2,5%), соль (+1,6%), творог, молоко, сахар и мясо — в пределах 0,1–0,8%.

С начала года рост цен на социально значимые продукты составил 6,8%.

Для стабилизации принимаются меры: организован импорт 45 тыс. тонн картофеля и 4 тыс. тонн капусты, активизированы поставки из южных регионов и введён беспошлинный ввоз до 150 тыс. тонн картофеля до 30 июня.

Также действуют временные ограничения на экспорт отдельных видов продукции.