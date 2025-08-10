В веганов нас не превратить!

Три вопроса уходящего лета-2025: как выжить в жару, как принять новый тариф на электроэнергию и почему дорожает мясо?

С первым вопросом лично я более-менее справляюсь. Все-таки сказывается, что родилась на границе с Афганистаном. По двум следующим вопросам – последние тридцать лет с гаком вместе со всей страной живем в бесконечном режиме роста цен и тарифов. С тарифами вообще смешно: десятилетиями монополисты, энергетики обосновывают очередное повышение тарифов необходимостью модернизации, совершенствования устаревших сетей и оборудования. В последнее время чуть «освежили» обоснование – надо, мол, повышать зарплату специалистам. Тут однозначно нет возражений.

Один вопрос: куда дели деньги от предпоследних повышений тарифов, обещали же, что «на модернизацию». Где деньги, Зин?! Разберитесь, пожалуйста, компетентные на то органы.

А что происходит с ценами на мясо?! Мы же аграрная страна, большинство из нас – классические, неисправимые мясоеды. Таких слов, как «вегетарианство», «веганы» нет в нашем лексиконе. Нам это точно не грозит. Животноводство для казахов – исконное дело, вековая традиция. А ведь это могло, но почему-то не стало локомотивом экономики республики. Сегодня, когда мир заполонен продуктами сомнительного, порой синтетического происхождения, сам Всевышний нам подсказывает занять эту нишу в экономике – производить и продавать натуральные продукты питания. Это же настоящий Клондайк.

Шымкент годами нарабатывал репутацию кулинарной столицы Казахстана. Наши повара-ошпазы предлагают посетителям кафе и ресторанов шедевры любых национальных кухонь, для них в этом смысле уже нет невозможного. И большинство блюд в меню – мясные! Пусть это и сейчас недешево, но пусть цены будут стабильными, не растут ежемесячно! Пусть не иссякнет к нам поток туристов!

Эксперты объясняют очередной скачок цен на мясо засушливым летом и подорожанием кормов. Да, сами ощущаем – засуха, ну а чем зимой будут кормить скот?

На сайте Минсельхоза РК нашла такую информацию: «По состоянию на 25 июля заготовлено 13,8 млн. тонн сена, что составляет 53,8% от планового объема, предусмотренного на зимовку сельхозживотных в 2025-2026 годах. Кроме того, заготовлено свыше 1 млн. тонн сенажа, или 59,9% от запланированного показателя.

…Текущие темпы заготовки кормов позволяют обеспечить полноценное кормление сельхозживотных, выполнение плановых показателей по продукции животноводства и сохранность поголовья в зимний период. Обстановка по кормообеспеченности находится на постоянном контроле министерства и его профильных подразделений».

Сообщают также, что общая площадь посевов в стране увеличилась. Ну, прямо не сайт Минсельхоза, а «Бодрости АПК».

На днях в Шымкенте руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Талгат Мекембаев совместно с представителями СМИ посетил ряд социальных магазинов. По информации ведомства, Минторговли и интеграции заключило соглашения с торговыми сетями Magnum и GraMaD, благодаря чему мясо в их торговых точках реализуется по фиксированной цене – от 2 590 до 2 620 тенге за килограмм. Сегодня, по словам чиновника, такую продукцию можно купить более чем в 60 точках продаж по всему городу.

Для сравнения: на базарах цены варьируются от 3 800 до 4 000 тенге. Они, скорее всего, держались, пока чиновник по базару ходил.

К сведению горожан: лопаточно-грудная часть говядины с костями включена в перечень социально значимых продуктов, и на нее распространяется госрегулирование.

По мнению Т. Мекембаева на рост цен на мясо повлияли и стоимость кормов, и общая ситуация на рынке. По уверению продавцов, свою наценку они сильно не завышают. Торговля идет, но социальное мясо разбирают мгновенно.

Если все объяснения обобщить, то вот они, причины роста цен на мясо: дефицит кормов и рост цен на них; сокращение поголовья скота; рост цен на ГСМ; повышение тарифов на электроэнергию и воду; удорожание логистических и ветеринарных услуг; снижение численности фермерских хозяйств, занимающихся разведением КРС; экспортный фактор – высокий спрос на казахстанское мясо со стороны соседних стран.

На этом фоне снижается покупательская способность населения. Вот интересно, а как наш народ выкручивается?

Анна Володина: «Ну, как выкручиваемся… Вот вчера баранину взяла, она более-менее доступная по цене. Конину берем. Мои кости не очень любят, поэтому берем говядину и по пять тысяч тенге, и по четыре. Когда муж на вахте, я с детьми – на курятине. Короче, особо не экономим пока. Свинина вообще относительно дешевая, доступная по цене. Взяли в этот раз корейку, вырезка, одно мясо, по 2 700 за килограмм. Вот так по чуть-чуть берем того или другого мяса. Да, что-то стало дороже стоить, что-то подешевле. В среднем нормально выходит, пока по карману».

Сауле Жолдыбай: «А мы по гостям ходим. Шучу-шучу. Когда совсем денег в обрез, покупаю куриное филе, режу на тонкие кусочки. А когда жаришь, можно полить немного соевым соусом, и на вид будет говядина. Муж только на второй день понял, что это не говядина».

…Что намерен делать город? В качестве антикризисных мер и обеспечения продовольственной безопасности власти Шымкента расширяют список торговых точек с фиксированными социальными ценами, заключают прямые договоры с сельхозтоваропроизводителями, запускают программы краткосрочной закупки мяса в стабилизационный фонд и субсидирования торговли через систему оборотного финансирования.

В обозримой перспективе власти намерены создать стимулы для фермеров заниматься разведением скота: это налоговые льготы и прямое софинансирование.

Следующее лето может быть еще жарче. Ключевое слово на ближайшие годы – «КОРМА». На юге – засуха, но на севере-то с кормами относительно неплохо…

И еще. 12 июня 2025 года Президент Казахстана подписал закон, касающийся модернизации регулирования зернового рынка и создания фуражного фонда – резерва зерна, предназначенного для обеспечения потребностей животноводства в случае дефицита или кризисных ситуаций. Похоже, ситуацию с кормами всерьез берут на контроль. И это здорово! Утешительная новость для мясоедов.

Фарида Шарафтдинова