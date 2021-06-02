В детской деревне семейного типа в Толебийском районе прошел концерт «Счастливый ребенок – счастливая нация», приуроченный к Дню защиты детей.

Поздравить воспитанников приехали их давние друзья – представители компании АО «Шымкентцемент» — вместе со своим руководителем Збигнев Шишка. На предприятии считают, что поддержка не должна быть разовой акцией, а потому здесь заботятся и о выпускниках детской деревни, решивших связать свою судьбу с производством.

К слову, для руководителя предприятия этот праздник имеет свое значение.

Збигнев Шишка, генеральный директор АО «Шымкентцемент» высказал свои пожелания: «В детской деревне семейного типа на сегодня воспитываются 60 детей. И хотя для воспитателей, которые создали для детей уют семейного очага, каждый ребенок дорог, они мечтают о том дне, когда деревня закроется. Это значит, что в этом мире больше не будет осиротевших детей».

К слову, предприятие дружит с детьми этой деревни уже более 10 лет. И не просто дружит, а оказывает помощь. Помимо праздников для воспитанников, на предприятии поддерживают и выпускников этой деревни – организуя для них профориентационную практику.

За последние три года АО «Шымкентцемент» оказало спонсорскую помощь на сумму более 30 миллионов тенге. Большая часть помощи была оказана именно в Толебийском районе и это не случайно – именно в этом районе расположен карьер предприятия Казы-Куртское месторождение известняков, разработка которого ведется с 58 года прошлого столетия. А поскольку АО «Шымкентцемент» — социально ответственное предприятие, оно всегда старается откликаться на нужды местного населения. А помощь детям заключается не только в денежном выражении, но в большей степени в заботе и внимании, которые им необходимы.