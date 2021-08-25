В 18 населенных пунктах Казыгуртского и Толебийского районов жители испытывают проблемы с водой.

Они считают, что всему виной карьер, в котором добывает сырье для производства цемента АО «Шымкентцемент». Люди требуют закрыть карьер. Однако в защиту крупнейшего предприятия вступились ученые. А руководство компании в рамках социальной ответственности бизнеса и вовсе готово оказать содействие в решении водного вопроса.

Разработка карьера в селе Акбастау не влияет на уровень воды в селах. С таким заявлением выступили сегодня видные казахстанские ученые. По словам доктора геолого-минералогических наук, профессора Бегена Есимова, утверждение, что из-за разработки карьера в домах сельчан упал уровень воды, безосновательно:

«Этот вопрос капитально рассмотрен, когда было техническое обоснование этого карьера. Проводились гидротехнические исследования – можно покопаться в архивах. Тут никаких абсолютно влияний на режим подземных вод этот карьер не оказывает. Этот карьер был обоснован очень капитально специалистами тогдашнего Советского Союза со всей ответственностью. Это месторождение уникальное… Дно этого карьера совершенно сухое. Известняки, как известно, не водоносные».

Согласен с коллегой и доктор технических наук, профессор Бахитжан Таймасов. По его словам, вода, которая в незначительных количествах присутствует в карьере, может использоваться только, как техническая:

«Я бывал на многих карьерах в Казахстане и не только и могу сказать, что этот карьер можно назвать образцовым. Они его разрабатывают с соблюдением всех технологий. А что будет, если карьер закроют? Тогда нам придется жить либо в деревянных домах, либо в пещерах, потому что цемент, для производства которого и используется сырье из карьера, — это главный строительный материал».

Разработка карьера предприятием АО «Шымкентцемент» началась в конце 50-х годов прошлого столетия. Лишь спустя годы неподалеку от карьера выросло село. И вот теперь люди заявили: карьер лишает их воды. Однако всевозможные проверки, которые уже были проведены по жалобам местных жителей, доказали – разработка карьера к падению уровня подпочвенных вод отношения не имеет.

Генеральный директор АО «Шымкентцемент» Збигнев Шишка лично контролирует этот вопрос: «По поводу нехватки воды на нашем предприятии в 2021 году были проведены проверки со стороны государственных уполномоченных органов – это Департамент экологии Туркестанской области и акимат Туркестанской области. По результатам проверок компетентных госорганов нарушений экологического характера не было выявлено. Нам не безразличны вопросы, поднимаемые жителями, и мы не хотим оставаться в стороне. Мы готовы оказать содействие в решении вопросов водоснабжения всех 18 сел региона. На сегодняшний день акиматом Толебийского района готовится предварительная документация по установке системы водоснабжения и технических возможностей установки данной системы».

Дело за акиматом. Как только необходимая документация будет предоставлена, на предприятии приступят к реализации глобального проекта водоснабжения сел. Тем более, по словам директора АО «Шымкентцемент», в селах живут, в том числе и сотрудники завода, занятые на разработке карьера. На предприятии всегда открыты к сотрудничеству, особенно в плане поддержки местного населения.

Большая часть сотрудников, работающих на карьере – это местные жители близлежащих аулов. Карьерные камни используются не только для производства цемента, но также во время весенних паводков для усиления берегов реки Бадам и для других нужд местного населения. АО «Шымкентцемент» не остается в стороне в решении насущных проблем сельчан. К примеру предприятие предоставило на безвозмездной основе цемент для строительства домов, и для других нужд местного населения, пострадавшего во время наводнений.

За последние три года АО «Шымкентцемент» оказало спонсорскую помощь на сумму более 30 000 000 тенге.

Сейчас на предприятии, которое, согласно исследованиям, не является виновником падения уровня воды в домах жителей сел, надеются, что проектные работы по водоснабжению сел акимат все-таки завершит до конца этого года, в этом случае сами работы будут начаты в начале 2022 года.