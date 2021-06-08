Казахстан присоединился к проекту, позволяющему осуществлять поездки гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа на коронавирус.

Результат теста приходит в виде QR-кода.

Его нужно предъявлять на границе.

Также его вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет гражданам Казахстана въезжать в Российскую Федерацию из (транзитом через) воздушные пункты пропуска Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики (См. пп.14) п.2 Распоряжения — http://government.ru/docs/).

«Путешествую без COVID-19» доступно для скачивания в App Store или Google Play