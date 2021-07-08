С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР теста COVID-19 через программу «Путешествую без COVID-19».

Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении.

После этого сдав ПЦР тест и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR кода(код выдается лабораторией).

При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы.

Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации, граждане государств — членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».