Глубокий циклон с районов Новой Земли сохранит свое влияние на большую часть республики, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, на северо-востоке сильные дожди. Лишь на западе и юго-западе республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидаются выпадение града, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанайской области ночью местами ожидаются гроза, шквал, на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ночью местами усилится ветер 15-20 м/с, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области днем местами ожидаются гроза, град, местами усилится ветер 15-20 м/с. В Туркестанской области в горах ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Алматинской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, на юге Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, в отдельных районах Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.