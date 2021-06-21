Циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди, грозы, град, в горных, предгорных районах востока и юго-востока сильные дожди. А на западной и юго-западной половине республики под влиянием антициклона и теплых воздушных масс, ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с, Жамбылской области порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области местами – шквал. В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град, в Костанайской области — шквал. В Акмолинской, Атырауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юге Мангистауской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 22 июня небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.

23-24 июня переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.