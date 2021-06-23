С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и восточной половине республики ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди, грозы, град, днем на севере местами сильные дожди. А на западной части РК под влиянием антициклона и теплых воздушных масс, ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Днем в Павлодарской области местами ожидается град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с. Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются град усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами Мангистауской областях ожидается сильная жара, в Атырауской области местами очень сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.