Циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранит свое влияние на восточную половину республики, передает РГП «Казгидромет».

В этот день пройдут дожди, грозы, град, усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на севере и северо-востоке ночью и утром местами туман.

На западе по-прежнему сохранится жаркая погода без осадков.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с, в Алматинской области порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангыстауской, Атырауской областях сохранится сильная жара, в Атырауской области местами очень сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.