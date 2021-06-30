В городе Берлин (Германия) с 16 по 20 июня проходил заключительный этап Кубка мира по параплаванию.

В составе сборной Казахстана соревновались два спортсмена из Шымкента. Мастера спорта международного класса Роман Агалаков и Алина Дубинина стали призерами.

Роман Агалаков в командных эстафетах завоевал 1 золотую и 1 серебряную медали. Благодаря этому результат он получил лицензию на Паралимпийские игры в Токио.

Также в командных эстафетах Алина Дубинина завоевала 2 золотые медали.

Напомним, что XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.