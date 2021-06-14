В Шымкенте на этот год запланирована построить 115 спортивных площадок.

Они будут воздвигнуты не только на бюджетные деньги, но и за счет спонсоров. Из 14 площадок четыре расположатся на территории густонаселенного Абайского района.

Современная спортплощадка теперь есть и в шымкентском медресе. Дети смогут играть в мини-футбол, состязаться в волейболе и баскетболе.

Казбек Сарыбаев, наиб-имам мечети:»Мы будем и сами следить за чистотой. У нас есть садовник, кроме того работники коммунальной службы постоянно здесь убирают. Вместе мы сможем сохранить площадку в чистоте и порядке».

Шымкентский акимат подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с Евразийской Группой социально-значимых проектов мегаполиса. В числе таких проектов оказалось и строительство спортивных площадок, чтобы лето ребята проводили весело, интересно и с пользой.

«7 из 14 спортивных площадок построят «ШымкентПлаза» и остальные компания ЕRG. До конца года планируем построить 115 спортивных площадок», — говорит Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

До конца года в Абайском районе Шымкента сдадут еще две площадки за счет предпринимателей. Еще 31 за счет бюджетных средств.

Рассказывает Нуржамал Бердикулова, жительница мкр.Жанаталап:»Где многоэтажки, там тоже есть спортивная площадка, теперь возле дома есть новая хорошая спортивная площадка. Буду приводить внуков. И дети вдоволь будут играть».

«Нам необходимо еще 40 спортивных площадок. На 31 документы сдали в городское управление экономики и бюджетного планирования. Если на сессии маслихата утвердят, то в районе приступят к строительству», — обещает Бухарбай Парманов, аким Абайского района.

Всего до конца года в Шымкенте планируют построить 115 спортивных площадок. Содержать их будут районные акиматы. В прошлом году в Абайском районе капитально отремонтировали 20 площадок, семь — обновили.

Шынар Оразова