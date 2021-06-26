По словам предпринимателя, цена одного килограмма составит от 160 до 180 тенге.

В этом году в селе Коктобе Ордабасинского района Туркестанской области крестьянское хозяйство «Жанузак Ата» планирует получить богатый урожай картофеля.

Глава крестьянского хозяйства Багдат Жолдасбеков, засеяв поля картофелем российского сорта «Коломбо» на площади 10 га, планирует собрать до 250 тонн продукции.

«В общей сложности из 25 га орошаемых земель 10 мы засеяли импортными семена. Через 15-20 дней начнется уборка урожая, мы рассчитываем получить 250-400 центнеров с гектара», — отметил глава крестьянского хозяйства.

Стоит отметить, в дальнейшем продукцию намерены реализовать на рынках Туркестанской области и города Шымкент. По словам предпринимателя, цена одного килограмма составит от 160 до 180 тенге.

В настоящее время крестьянское хозяйство обеспечивает сезонной работой 15 граждан и выплачивает в среднем месячную заработную плату в размере 100 тыс. тенге.