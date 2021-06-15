В Кокшетау состоялось награждение победителей чемпионата Казахстана среди молодежи по жамбы ату и тенге илу.

В соревнованиях, в котором приняли участие талантливые борцы со всей страны, туркестанец Баглан Садуакас завоевал золотую медаль по тенге илу, а Батыр Бексауыт стал чемпионом страны по жамбы ату.

Отметим, на сегодняшний день особое внимание уделяется развитию и продвижению национальных видов спорта на мировом уровне. Интерес к национальному спорту растет и среди молодежи.

Вместе с тем, туркестанские спортсмены представят область на сельских спортивных играх «Ак бидай», которые проводятся каждые четыре года. Кроме того, в соревнованиях на Кубок акима Кызылординской области по аударыспаку спортсмены Туркестанской области завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.