Первые соревнования стартовали на Играх кочевников в Астане

Соревнования по жамбы ату стартовали на Всемирных играх кочевников в Астане, сообщает пресс-служба «Центра национальных и конных видов спорта».

«Состязания состоятся 8 сентября в этноауле рядом с ипподромом «Қазанат», — сообщили в пресс-службе центра.

Ранее спортсмены, участвующие в соревнованиях по жамбы ату, провели жеребьевку и открытую тренировку.

По данным, соревнования по жамбы ату пройдут в венгерском стиле и участие примут 78 спортсменов из 27 стран. Национальная сборная Казахстана представлена такими участниками как Айтбек Сарыбай, Ералхан Айкөз, Батыр Бексауыт и Абзал Тулыбеков.

Жамбы ату – это традиционный вид спорта, включающий стрельбу из лука верхом на лошади.