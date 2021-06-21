Именно из карагача и планируется высадить лесополосы вдоль трасс области.

А пока здесь высеивают семена, которые, к слову, тоже прошли жесткий отбор.

Это дерево славится своей способностью расти на соленых почвах и в засушливых районах.

Сейчас в Бадамском лесхозе произрастает более полумиллиона деревьев 50 пород. От лиственных до хвойных. Причем посадки аккуратно поделены в зависимости от видов и возраста растений. Есть и своеобразные ясли для совсем молодых саженцев. Их для начала выращивают в теплицах, а после переводят в открытый грунт.

Все эти молодые деревца и создадут тот самый зеленый пояс вокруг г. Туркестан. Ну а второе направление деятельности Бадамского лесхоза – охрана животного мира и содействие размножению. В Боралдайском участке Бадамского лесхоза обитает краснокнижный каратауский архар, сибирская косуля. Чтобы максимально уберечь этих животных от рук браконьеров на территории лесхоза регулярно проводятся рейды.

Впрочем, вторая опасность, которая может угрожать – пожары. Для их предупреждения проводятся регулярные объезды территории лесхоза, общая площадь которого составляет более 34 тысяч гектаров.