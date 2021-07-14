В засушливый год ухаживать за зелеными насаждениями нелегко, уверяют работники коммунальных предприятий города.

Даже самый, казалось бы, стойкий карагач не смог противостоять жаре. От болезни листья пожухли. Чтобы деревья, кусты и цветы не засохли, в первую очередь нужен достаточный запас поливной воды, — уверяют специалисты.

В знойное лето карагачам, растущим в парке Абая, несладко.

Даулет Сабаев, отвечающий за уход за зелеными насаждениями в парке отдыха, уверяет, что листья пожелтели и пожухли от болезни.

Даулет Сабаев, работник коммунального предприятия:»До чего же было жарко. Аж 45 градусов было. Чтобы деревья и газоны не засохли, мы без перерыва поливали. Мы не успеваем охватить всю территорию парка. Нас всего 20 ребят. И то стараемся, когда очередь приходит, полить все на своем участке».

В парке Абая на 32 гектарах растет свыше 20 тысяч деревьев и кустарников. Не во всех частях парка предусмотрена система капельного орошения. Рабочим приходиться поливать шлангом.

Асан Диханбаев, работник коммунального предприятия:» На одном участке около тысячи деревьев. Следующий полив по графику где- то через 5-6 дней».

Совсем другая ситуация в дендропарке имени Асанбая Аскарова. Листья карагача сочно зеленые. В прошлом году здесь обновили поливную систему. В результате полив свыше 500 деревьев и кустов производится капельным орошением.

Усен Курманбай, руководитель научного отдела дендропарка имени А. Аскарова: «Засуха. Такая жара была в 1975 году. Тогда столбики термометра были на отметке 50 градусов Цельсия. В это засушливое лето мы работаем неустанно, чтобы не засохли растения. Нам необходимо, чтобы вода поступала 250 литров в секунду. Если будет ниже, то уже напоить деревья и газоны вдоволь не будет возможно. Наши научные сотрудники мониторят и держат ситуацию на контроле».

К слову, в Шымкентском дендропарке растут свыше 60-ти разновидностей редких деревьев. В Красную книгу занесены 7 видов деревьев. Работники коммунальных предприятий делают все, чтобы сохранить зеленые насаждения от засухи. Как шутят они, дотянуть бы до осени.

Шынар Оразова