В Шымкенте большое внимание уделяется обновлению библиотечной сети.

«На сегодняшний день провели модернизацию 6 библиотек. В том числе центральная библиотека Аль-Фараби. До конца года планируется реконструкция еще 4 библиотек. Как я уже говорил, библиотеки развиваются по концепции «Семейная библиотека», — отметил аким Шымкента и подчеркнул особую роль культуры в жизни города.

1 мая открылся историко-культурный комплекс «Шымқала», который может стать основным туристическим объектом города. В настоящее время ведутся работы по комплексной музеефикации. В историческом комплексе будет искусственный водоем, кинотеатр, музей.

Также на благо страны сдан этноаул «ShymQala». В течение года в этноауле для жителей и гостей города будут проводиться различные культурно-массовые мероприятия.