В Шымкенте сохраняют культуру посещения библиотек

Казахстанцы стали реже посещать библиотеки. По данным бюро нацстатистики, в стране работает чуть меньше 4 тысяч библиотек, и в прошлом году общее число посетителей снизилось на 7%. Однако вопреки общей тенденции количество посещений выросло. Это значит, что те, кто читает, делают это чаще и активнее.

Несмотря на то что, по статистике казахстанцы стали реже посещать библиотеки, у них всё ещё есть своя верная аудитория. Ведь библиотеки — это особая атмосфера тишины, уюта и неповторимого запаха старой бумаги. Здесь не звенят уведомления, не мигают экраны — только шелест страниц и мысли, звучащие в голове. А ещё книги здесь по-прежнему бесплатные.

Центральная библиотека Шымкента ежегодно принимает около 15 тысяч читателей. Общее количество посещений — более 62 тысяч в год. Здесь уверены, интерес к книгам сохраняется. Сюда приходят семьями, и часто можно встретить целые династии — дети, родители и даже бабушки и дедушки, для которых библиотека стала частью семейной традиции.

«Если с раннего детства родители начнут приучать ребенка к библиотеке, то он и в дальнейшем будет читать. У нас есть не одно поколение читателей, которые посещают нашу библиотеку. Мы стараемся привлечь читателей, проводим много массовых мероприятий. Мы получаем качественную литературу, красочную, и для старшего возраста, и для малышей», — говорит заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки ЦСДБ г. Шымкента Наталья Перевалова.

Эксперты говорят, в эпоху цифровизации все больше людей читают книги в электронном формате. Библиотекари подчёркивают, электронные и бумажные книги не конкуренты, а союзники. Цифровые издания удобны в дороге, но бумажные остаются незаменимыми для тех, кто ценит тактильные ощущения, отсутствие экранного напряжения и уют традиционного чтения.

Даже в цифровую эпоху библиотеки продолжают быть местом притяжения — не только для любителей чтения, но и для тех, кто ищет вдохновение, уединение и живой контакт с книгой. Библиотекари говорят, пока в залах звучит шелест страниц — у книг есть будущее.