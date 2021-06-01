В Шымкенте с начала года документы по приватизации жилья в электронном виде подали 108 граждан.

Из них удовлетворено 83 обращения граждан, квартиры переданы в частную собственность. В настоящее время по заявлениям остальных граждан проводится приватизация.

Приватизируемые квартиры являются жильем до введения в действие государственной программы «Нұрлы жер». Программа «Нұрлы жер» введена в эксплуатацию в 2016 году.

Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях», «Правилами приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» и в соответствии со стандартом государственной услуги «Приватизация жилья из государственного жилищного фонда» Министерства национальной экономики РК.

С 2020 года приватизация квартир из государственного жилищного фонда осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz. Для получения данной услуги гражданин и его совершеннолетние члены семьи должны иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

В 2019 году квартиры из государственного жилищного фонда переданы в частную собственность 188 гражданам. А в 2020 году количество граждан, получивших данную услугу, составило 102.

Стоит отметить, арендное жилье, построенное и сданное в эксплуатацию в рамках госпрограммы «Нұрлы жер», согласно условиям программы предоставлено на основании договора аренды без права выкупа. Поэтому обращаем ваше внимание, что квартиры, сданные в аренду гражданам в рамках данной программы, в частную собственность не передаются.