3 ноября должны состояться повторные торги по передаче в доверительное управление с последующим выкупом АО «Аэропорт Шымкент».

Как отметил заместитель акима г. Шымкента Максут Исахов, «продажа аэропорта позволит привести его деятельность в соответствие с международными стандартами и внедрить конкурентоспособные нормы обслуживания пассажиров». Напомним, что 18 сентября уже были объявлены торги, но они не состоялись. На конкурс была подана единственная заявка. А по правилам торгов нужно, чтобы было минимум двое участников.

Макуст ИСАХОВ, заместитель акима г. Шымкента:»Что касается авиакомпании «SCAT», то они подали в суд. Сейчас идут судебные заседания, решения по ним не приняты. Здесь никто не ограничивает в правах «SCAT». Эта авиакомпания тоже может участвовать в приватизации. Когда была одна заявка, конкурс не состоялся, мы не знаем, кто подал заявку. Потому что все хранится в электронной системе. 3 ноября будет вскрытие конкурса, тогда посмотрим».

Прокомментировал заместитель акима Шымкента и строительство нового терминала аэропорта в густонаселенном пункте:

Максут Исахов:»»SCAT» за свой счет строит терминал аэропорта. Почему строится там? Потому что, там находится аэропорт, взлетно-посадочная полоса, другой взлетно-посадочной полосы в городе нет. Где они строят, эта земля прямо возле старого аэропорта впритык. И оттуда очень легкий доступ к взлетно-посадочной полосе для обслуживания пассажиров. В свое время когда аэропорт строился, я не знаю в каких годах, он находился за городом, скорее всего. Но со временем строительство велось, где-то может неправильно были выданы земли. Но на счет этого комитет гражданской авиации проводит проверку по всем аэропортам, не только в Шымкенте, но и по всем аэропортам Казахстана и дает предписания. Что касается нашего аэропорта, нам тоже даны предписания и мы, конечно, а это большие средства, должны выкупить дома, близлежащие /ред. к аэропорту/. Но эту работу мы будем планомерно продолжать».

Напомним, государственный пакет акций в размере 100 процентов АО «Аэропорт Шымкент» был принят в коммунальную собственность Шымкента из республиканской в 2018 году. 24 апреля 2019 года городским акиматом было принято постановление о передаче в в доверительное управление 100 процентов государственного пакета акций АО «Аэропорта Шымкент» с правом последующего выкупа.